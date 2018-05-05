Подозреваемого в нападении на организатора «Евромайдана» задержали в Азербайджане 

«Четвёртый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолёт и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность ещё не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», — цитирует министра «Газета.Ru».
30 апреля в ходе дорожного конфликта в Киеве четверо мужчин, среди которых были граждане Украины и России, избили Мустафу Найема. Депутат попал в больницу с переломом челюсти.