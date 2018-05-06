На Украине задержали требовавшего взятку от директора дошкольного учреждения сотрудника СБУ

Сотрудники Управления внутренней безопасности и Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) задержали работника СБУ, который вымогал $5 тыс. у директора одного из дошкольных учреждений Киевской области.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что задержанный потребовал у чиновника документацию на проведение в учреждении ремонтных работ. Хотя нарушений зафиксировано не было, сотрудник спецслужбы обещал «найти» их в случае неполучения денег.

Подозреваемый в коррупции также планировал организовать в детский сад поставки продуктов питания от поставщика, чья продукция не соответствовала установленным нормам.

Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного в одном из райцентров Киевской области после получения второй части взятки.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

25 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве сотрудника СБУ, уличённого во взяточничестве.