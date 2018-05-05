Количество телефонных мошенничеств увеличилось в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Наиболее часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают помощь за деньги.

В минувшие выходные неизвестный мужчина позвонил 67-летней женщине и сообщил, что ее внуку грозит уголовная ответственность, он сейчас находится в полиции. Злоумышленник пообещал не возбуждать уголовное дело, если на указанный им счет переведут деньги. Женщина перевела сначала 15 тысяч рублей, после этого преступник сообщил ей, что деньги ему не поступили, и потребовал перевести деньги снова. В итоге злоумышленник «вытянул» у потерпевшей 70 тысяч рублей.

В другом случае 69-летней пенсионерке поступил звонок от якобы ее сына, который рассказал, что попал в ДТП и передал трубку другому мужчине, назвав его сотрудником полиции, который потребовал перечислить 50 тысяч рублей, чтобы не было возбуждено уголовное дело. Но женщина не поверила мошенникам и обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела, злоумышленники разыскиваются.

Ранее сообщалось о том, что 476 тысяч рублей украл у нижегородцев 30-летний мошенник.