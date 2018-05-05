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Количество телефонных мошенничеств увеличилось в Нижнем Новгороде
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Количество телефонных мошенничеств увеличилось в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Наиболее часто мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают помощь за деньги.
В минувшие выходные неизвестный мужчина позвонил 67-летней женщине и сообщил, что ее внуку грозит уголовная ответственность, он сейчас находится в полиции. Злоумышленник пообещал не возбуждать уголовное дело, если на указанный им счет переведут деньги. Женщина перевела сначала 15 тысяч рублей, после этого преступник сообщил ей, что деньги ему не поступили, и потребовал перевести деньги снова. В итоге злоумышленник «вытянул» у потерпевшей 70 тысяч рублей.
В другом случае 69-летней пенсионерке поступил звонок от якобы ее сына, который рассказал, что попал в ДТП и передал трубку другому мужчине, назвав его сотрудником полиции, который потребовал перечислить 50 тысяч рублей, чтобы не было возбуждено уголовное дело. Но женщина не поверила мошенникам и обратилась в полицию.
Возбуждены уголовные дела, злоумышленники разыскиваются.
Ранее сообщалось о том, что 476 тысяч рублей украл у нижегородцев 30-летний мошенник.
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