Продали 100 тыс. доз: шестерых наркоторговцев судят в Волгограде

Волгограде будут судить наркоторговцев, которые попались при продаже 100 тысяч доз синтетических наркотиков.

Как сообщили РИА34 в региональной полиции, с ноября 2014 года по февраль 2017 шестеро жителей Волгограда, Саратова и Воронежа от 22 до 45 лет продавали «синтетику» семи различных видов в Волгограде и соседних регионах.

— Преступную деятельность курировала 37-летняя жительница Воронежа. Он была координатором и диспетчером в интернет-магазине, распределяла наркотики по тайникам, а ее 47— летний супруг фасовал и делал оптовые «закладки», — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области . — Остальные подозреваемые выполняли обязанности курьеров: привозили «синтетику» из Московской области , изготавливали более сложные составы, а также передавали готовый «продукт» бесконтактным способом наркозависимым лицам через интернет-магазин путем закладок в тайниках.

Преступную группу задержали в феврале прошлого года во время продажи партии наркотиков, эквивалентной 100 000 разовых доз. В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела. Следователи допросили более 40 свидетелей и провели порядка 60 судебных экспертиз.

— Во время расследования всех взяли под арест. Пятеро из шести обвиняемых полностью признали свою вину. Сейчас уголовные дела находятся на рассмотрении в судах Краснооктябрьского и Дзержинского районов, — добавили в областной полиции.