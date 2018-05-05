Две восьмиклассницы стали жертвами молодых развратников

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства, при которых две 15-летнии школьницы стали жертвами сексуального насилия.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в Ломоносовском районе в полицию обратилась 40-летняя женщина. Она рассказала, что над ее дочерью, которая учится в восьмом классе, надругался 23-летний петербуржец. Мужчина, по предварительным данным, принуждал путем шантажа девочку к действиям сексуального характера. Подозреваемый задержан.

В этот же день, в полицию написала заявление 37-летняя неработающая жительница Северной столицы. Она сообщила, что в квартире на Гаврской улице 20-летний молодой человек неоднократно совращал ее 15-летнюю дочь. Местонахождение подозреваемого устанавливается.