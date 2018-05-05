Москва стала лидером по числу задержаний на акции «Он нам не царь»

Как минимум 733 человека задержали на митингах «Он нам не царь» в российских городах.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании на митинге в Москве оппозиционера Алексея Навального . Ему грозит 30 суток ареста. По словам очевидцев, полиция в агрессивной форме разогнала несанкционированную акцию.

По данным «ОВД-Инфо», больше всего протестующих задержали в Москве — 323 человека. Среди задержанных оказались в том числе журналисты и несовершеннолетние. На момент публикации новости задержания продолжались.

По данным правоохранительных органов, митинг в столице собрал 1,5 тысячи человек, однако организаторы и независимые наблюдатели считают эту цифру заниженной.