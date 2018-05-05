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Москва стала лидером по числу задержаний на акции «Он нам не царь»
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Москва стала лидером по числу задержаний на акции «Он нам не царь» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Как минимум 733 человека задержали на митингах «Он нам не царь» в российских городах.
Ранее Sobesednik.ru писал о задержании на митинге в Москве оппозиционера Алексея Навального. Ему грозит 30 суток ареста. По словам очевидцев, полиция в агрессивной форме разогнала несанкционированную акцию.
По данным «ОВД-Инфо», больше всего протестующих задержали в Москве — 323 человека. Среди задержанных оказались в том числе журналисты и несовершеннолетние. На момент публикации новости задержания продолжались.
На акцию на Пушкинской площади пришли лидер ЛДПР Владимир Жириновский и актёр Артур Смольянинов.
По данным правоохранительных органов, митинг в столице собрал 1,5 тысячи человек, однако организаторы и независимые наблюдатели считают эту цифру заниженной.
В Челябинске полицейские задержали 163 человека, в Якутске — 75 человек, в Красноярске — 45 человек, в Краснодаре — 30 человек, в Калуге — 28 человек, в Новокузнецке — 26 человек. Задержанные есть и в Самаре, Тольятти, Барнауле, Пензе, Кемерово, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Томске.
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