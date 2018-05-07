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Суд ужесточил приговор мужчине, поджегшему дом с его детьми под Волгоградом
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Суд ужесточил приговор мужчине, поджегшему дом с его детьми под Волгоградом 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский облсуд назначил 42-летнему Александру Кононову три года колонии общего режима вместо одного за поджог квартиры с его детьми и бывшей женой в Калачевском районе.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ночью 4 сентября 2017 года пьяный мужчина поджег занавеску в котельной комнате квартиры экс-супруги, проживающей в хуторе Логовский. На момент инцидента его бывшая жена находилась дома с их двумя общими маленькими детьми. Семья успела покинуть квартиру через окно, однако осталась без жилья. При пожаре пламя перекинулось на соседнюю квартиру, в которой находились бабушка и ее маленький внук.
Своим поджогом мужчина нанес семьям ущерб в размере двух миллионов рублей. Вину в содеянном он признал, но возмещать его не стал. «Перед потерпевшими он даже не извинился», — добавили в прокуратуре. Отметим, что приговор мужчине ужесточили благодаря районной прокуратуре, которая обратилась в суд с апелляцией.
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