Суд ужесточил приговор мужчине, поджегшему дом с его детьми под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, ночью 4 сентября 2017 года пьяный мужчина поджег занавеску в котельной комнате квартиры экс-супруги, проживающей в хуторе Логовский. На момент инцидента его бывшая жена находилась дома с их двумя общими маленькими детьми. Семья успела покинуть квартиру через окно, однако осталась без жилья. При пожаре пламя перекинулось на соседнюю квартиру, в которой находились бабушка и ее маленький внук.