В Приморском крае задержали мужчину за нарушение порядка на борту самолёта

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на МВД России по Владивостоку.

45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал другим пассажирам рейса из Сеула физической расправой и нецензурно выражался.

От прохождения медицинской экспертизы он отказался.

Представители отдела дознания Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте проводят расследование, по итогам которого задержанному вынесут обвинение.