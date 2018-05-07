В Иркутской области отличившиеся полицейские награждены ведомственными наградами МВД

Сегодня в Главном управлении МВД России по Иркутской области в рамках расширенного совещания, посвященного итогам оперативно-служебной деятельности за 4 месяца 2018 года, состоялось вручение ведомственных наград отличившимся сотрудникам органов внутренних дел.

Трое сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области отмечены медалями МВД России «За доблесть в службе» и Почетной грамотой МВД России.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе начальник отдела управления уголовного розыска регионального главка подполковник полиции Сергей Мержей награжден медалью МВД России И. Д. Путилина.

За своевременные и грамотные действия при спасении детей на пожаре Благодарность Министра внутренних дел вручена Марии Титовой, инспектору отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

Напомним, благодаря бдительности сотрудницы полиции и ее своевременному сообщению в пожарную службу удалось спасти двух девочек, квартира которых предположительно загорелась от случайно попавшего на балкон заряда петарды.

1 января Мария Титова, находясь в отпуске, направлялась домой после катаний с подругой и детьми на льду. Около 19.50 часов майор полиции Титова первой обнаружила задымление на балконе одной из квартир на 8 этаже жилого дома, расположенного на улице Мухиной г. Иркутска . Оттуда же послышался детский плач. Она незамедлительно вызвала сотрудников МЧС , которые оперативно прибыли на место происшествия. В считанные секунды металлическая дверь поддалась усилиям пожарных.

В квартире находились двое несовершеннолетних девочек в возрасте 9 и 2 лет, причем последняя была в бессознательном состоянии. Сотрудница полиции оказала ей доврачебную помощь и привела в чувства, после чего оба пострадавших ребенка были переданы подоспевшим работникам скорой медицинской помощи.