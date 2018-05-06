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Полиция Ставрополья задержала скрывавшегося два года мошенника
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Полиция Ставрополья задержала скрывавшегося два года мошенника 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полицейские Благодарненского городского округа Ставрополя задержали мужчину, который два года скрывался от федерального розыска. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Сотрудники ГАИ остановили машину с  49-летним
водителем за рулем. Документы задержанного проверили и выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске с 2016 года.
Мужчина был обвинен за мошенничество в Ростовской области и не явился на оглашение приговора. В результате гражданина объявили в розыск.
Сейчас обвиняемый находится в СИЗО Пятигорска. Его ждет отправка в Ростовскую область.
Сотрудники МВД РФ по Республике Дагестан задержали в Твери депутата городского собрания «город Дагестанские Огни» Рафика Тагирова, который находился в федеральном розыске.
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