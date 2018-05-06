Полиция Ставрополья задержала скрывавшегося два года мошенника

Полицейские Благодарненского городского округа Ставрополя задержали мужчину, который два года скрывался от федерального розыска. Об этом сообщила пресс‐служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники ГАИ остановили машину с 49-летним

водителем за рулем. Документы задержанного проверили и выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске с 2016 года.

Мужчина был обвинен за мошенничество в Ростовской области и не явился на оглашение приговора. В результате гражданина объявили в розыск.