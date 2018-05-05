Полицейские Ставрополья задержали девушку за порчу машин 

Сотрудники полиции задержали жительницу Буденновска по подозрению в повреждении автомобилей. Об этом сообщило Главное Управление МВД РФ по Ставропольскому краю
Три жителя Буденновска обратились в отделение полиции с жалобой на неизвестного, повредившего их машины. Сотрудники провели расследование и выяснили, что ночью
18-летняя
девушка разбила стекла трех автомобилей и скрылась с места происшествия.
Девушка нанесла машинам ущерб на сумму в 20 тысяч рублей. Полицейские разыскали подозреваемую и привезли в отделение. Местная жительница признала вину.
Отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело против девушки за умышленное повреждение имущества.
Сотрудники полиции Коми задержали
22-летнего
молодого человека, который повредил памятник «Знак рубля» в Сыктывкаре. Ранее судимый мужчина признал вину.