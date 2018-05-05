Полицейские Ставрополья задержали девушку за порчу машин

Три жителя Буденновска обратились в отделение полиции с жалобой на неизвестного, повредившего их машины. Сотрудники провели расследование и выяснили, что ночью

18-летняя

девушка разбила стекла трех автомобилей и скрылась с места происшествия.

Девушка нанесла машинам ущерб на сумму в 20 тысяч рублей. Полицейские разыскали подозреваемую и привезли в отделение. Местная жительница признала вину.

Отдел дознания ОМВД возбудил уголовное дело против девушки за умышленное повреждение имущества.

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