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С начала 2018 года из РФ выдворили около 11 тысяч иностранных граждан
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С начала 2018 года из РФ выдворили около 11 тысяч иностранных граждан 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Около 11 тысяч иностранных граждан выдворили с территории России с начала 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Вместе с тем, 1,4 миллиона трудовых мигрантов въехало в Россию. Это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
По словам замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, доход от продажи патентов трудовым мигрантам в 2017 году составил 51 миллиарда рублей.
Кроме того, за прошлый год Генпрокуратура выявила более 30,5 тысячи нарушений в сфере миграции. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1 668 уголовных дел.
5,5 тысячи лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, четыре тысячи — к административной ответственности.
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