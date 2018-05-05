С начала 2018 года из РФ выдворили около 11 тысяч иностранных граждан

Около 11 тысяч иностранных граждан выдворили с территории России с начала 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД

Вместе с тем, 1,4 миллиона трудовых мигрантов въехало в Россию. Это на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

По словам замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, доход от продажи патентов трудовым мигрантам в 2017 году составил 51 миллиарда рублей.

Кроме того, за прошлый год Генпрокуратура выявила более 30,5 тысячи нарушений в сфере миграции. По материалам прокурорских проверок возбуждено 1 668 уголовных дел.

5,5 тысячи лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, четыре тысячи — к административной ответственности.