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Подозреваемый в избиении депутата Рады задержан
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Подозреваемый в избиении депутата Рады Найема задержан в Азербайджане 

RT на русском 50 минут назад
Фото: public domain
Правоохранительные органы Азербайджана задержали подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема. Об этом сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков.
Как напомнил министр, инцидент произошёл 30 апреля в Киеве. Трём участникам было объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства.
«Четвёртый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолёт и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность ещё не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами», — цитирует Авакова пресс-служба МВД.
По его словам, процедура экстрадиции уже началась.
30 апреля Найем стал участником дорожного конфликта в центре Киева. Троих участников драки задержали. Полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия.
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