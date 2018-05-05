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Аваков сообщил о задержании подозреваемого в избиении депутата Найема
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Аваков сообщил о задержании подозреваемого в избиении депутата Найема 

РИА Новости 50 минут назад
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Правоохранители Азербайджана задержали подозреваемого в избиении депутата Верховной рады Украины от пропрезидентского «Блока Петра Порошенко» Мустафы Найема, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
В минувший понедельник Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева и находится в больнице. Полиция задержала троих участников этого инцидента. Прокуратура Киева сообщала, что четвертый подозреваемый в избиении Найема сбежал с Украины в Баку, его объявили в розыск.
"Как мы помним, инцидент произошел 30 апреля, в Киеве. Трем участникам события объявлено о подозрении в совершении группового хулиганства. Судом уже избрана мера пресечения. Четвертый участник через 20 минут после происшествия заказал билет на самолет и через 2,5-3 часа вылетел в Баку. На момент пересечения границы его личность еще не была установлена, однако ему заочно сообщили о подозрении по нескольким статьям и объявили в розыск. Сегодня он был задержан нашими азербайджанскими коллегами", — цитирует Авакова пресс-служба МВД.
Как отметил украинский министр, процедура экстрадиции уже началась.
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