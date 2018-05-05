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Около 1,5 тыс. человек участвуют в несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве
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Около 1,5 тыс. человек участвуют в несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек пришли на несанкционированную акцию на Пушкинскую площадь в центр Москвы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"В центре Москвы проходит несогласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие порядка 1500 человек", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка, принимают меры к пресечению нарушений и задержанию лиц их совершивших для привлечения к установленной законом ответственности.
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