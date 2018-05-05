Более 20 человек задержаны в Самаре на несанкционированном митинге 

Об этом «ФедералПресс» сообщила координатор самарского штаба оппозиционера Екатерина Герасимова.
Как рассказала Екатерина Герасимова, среди задержанных два члена штаба Егор Алашеев и Евгений Трубченко. Еще один член штаба — Вадим Шереметьев — был задержан сотрудниками полиции примерно за час до начала акции в пиццерии недалеко от места сбора. Также были задержаны активисты Александр Ермолаев, Алексей и Павел Ефимовы, Максим Овчаров, Руслан Ринозаров, Сергей Пронюшкин, Александр Александров. Личности остальных задержанных на момент окончания акции устанавливались.
По информации Екатерины Герасимовой, большинство задержанных находятся в отделе полиции №7, еще двое — в отделе полиции №6. Всех неравнодушных звали поехать к отделам полиции поддержать задержанных и просили привезти для них воду. Напомним, участникам протестной прогулки в Самаре удалось дойти только до пересечения улицы Ленинградской с улицей Чапаевской, где их встретил заслон из сотрудников полиции и ОМОНа.