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Более 20 человек задержаны в Самаре на несанкционированном митинге
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Более 20 человек задержаны в Самаре на несанкционированном митинге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Об этом «ФедералПресс» сообщила координатор самарского штаба оппозиционера Екатерина Герасимова.
Как рассказала Екатерина Герасимова, среди задержанных два члена штаба Егор Алашеев и Евгений Трубченко. Еще один член штаба — Вадим Шереметьев — был задержан сотрудниками полиции примерно за час до начала акции в пиццерии недалеко от места сбора. Также были задержаны активисты Александр Ермолаев, Алексей и Павел Ефимовы, Максим Овчаров, Руслан Ринозаров, Сергей Пронюшкин, Александр Александров. Личности остальных задержанных на момент окончания акции устанавливались.
По информации Екатерины Герасимовой, большинство задержанных находятся в отделе полиции №7, еще двое — в отделе полиции №6. Всех неравнодушных звали поехать к отделам полиции поддержать задержанных и просили привезти для них воду. Напомним, участникам протестной прогулки в Самаре удалось дойти только до пересечения улицы Ленинградской с улицей Чапаевской, где их встретил заслон из сотрудников полиции и ОМОНа.
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