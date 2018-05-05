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Более 3 млн рублей присвоил директор бани в Северной Осетии
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Более 3 млн рублей присвоил директор бани в Северной Осетии 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело возбуждено против директора одной из городских бань, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВДпо республике.
Генеральный руководитель общества, в состав которого входил водно-оздоровительный комплекс, обратился к правоохранителям с заявлением.
В ходе проверки выяснилось, что директор бани присваивал себе дневную выручку и тем самым нанёс ущерб организации в сумме более 3,2 млн рублей.
Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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