Более 3 млн рублей присвоил директор бани в Северной Осетии

Уголовное дело возбуждено против директора одной из городских бань, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВДпо республике.

Генеральный руководитель общества, в состав которого входил водно-оздоровительный комплекс, обратился к правоохранителям с заявлением.

В ходе проверки выяснилось, что директор бани присваивал себе дневную выручку и тем самым нанёс ущерб организации в сумме более 3,2 млн рублей.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.