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Пенсионер помог задержать вооруженного преступника, подставив ему подножку. Видео
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Пенсионер помог задержать вооруженного преступника, подставив ему подножку. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Полиция города Колумбус, расположенного в штате Огайо на Среднем Западе США, опубликовала кадры задержания вооруженного преступника, произошедшего 3 апреля текущего года.
Пожилой мужчина, имя которого не раскрывается, пришел забрать внучку из библиотеки. В какой-то момент он увидел, что несколько полицейских преследуют молодого человека.
По словам пенсионера, он посчитал, что стражи порядка сильно отставали от подозреваемого и решил оказать посильную помощь правоохранительным органам, подставив подножку преступнику.
Злоумышленник не удержался на ногах и рухнул, после чего был арестован. У 18-летнего юноши был изъят пистолет Glock с магазином увеличенной емкости на 29 патронов.
Задержанный, уже имеющий богатую криминальную биографию, отправлен в тюрьму.
Полицейские отметили, что своим поступком мужчина не только помог патрульным, но и спас жизнь подозреваемому, так как стражи порядка уже были готовы открыть огонь на поражение.
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