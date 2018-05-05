Мужчина совершил вооруженное нападение на троих сотрудников полиции 

Мужчина совершил вооруженное нападение на троих сотрудников полиции4 мая в г. Нижний Новгород при проверке документов неизвестный осуществил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. Как сообщает Федеральная служба безопасности Российской Федерации. С учетом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения.
В настоящее время осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Личность бандита устанавливается.