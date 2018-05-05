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Пенсионеры в Башкирии поверили звонку о попавшем в беду сыне и выслали день
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Пенсионеры в Башкирии поверили звонку о попавшем в беду сыне и выслали день 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Пенсионерам в Башкирии звонил житель Самарской области с сообщением, что их сын попал в беду, и нужны деньги. Он задержан. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии. Недавно на домашний телефон 50-летней жительницы Благовещенска позвонил неизвестный мужчина с новостью, что ее родственник попал в беду — он подозревается в преступлении. И сообщил, что спасти его от тюрьмы можно, заплатив 200 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее обманывают и пошла в полицию. Сотрудники уголовного розыска Благовещенского района и республики выяснили, что звонили из Самарской области. Затем задержали местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. По данным следствия, в настоящее время установлена его причастность к хищению по телефонному звонку 90 тысяч рублей у 73-летней жительницы Уфы и 20 тысяч рублей у 68-летней женщины из Благовещенска. По фактам мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела. Обвиняемый находится под стражей.
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