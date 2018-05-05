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Жителя Приморья задержали за угрозы пассажирам рейса из Сеула
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Жителя Приморья задержали за угрозы пассажирам рейса из Сеула 

Мир24 50 минут назад
Авиадебошир, угрожавший пассажирам рейса из Сеула во Владивосток, задержан по прибытии в аэропорт Кневичи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Установлено, что 45-летний житель Приморского края, находясь в самолете, угрожал физической расправой пассажирам рейса, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью», — сообщила Волк.
Полицейские получили сообщение о нетрезвом мужчине, когда самолет был в воздухе. По прибытию рейса во Владивосток его задержали и составили протоколо об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
Также отдел дознания проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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