Жителя Приморья задержали за угрозы пассажирам рейса из Сеула

«Установлено, что 45-летний житель Приморского края , находясь в самолете, угрожал физической расправой пассажирам рейса, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью», — сообщила Волк.

Полицейские получили сообщение о нетрезвом мужчине, когда самолет был в воздухе. По прибытию рейса во Владивосток его задержали и составили протоколо об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Также отдел дознания проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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