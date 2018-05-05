Во Владивостоке задержан авиадебошир, угрожавший пассажирам рейса из Сеула

Установлено, что 45-летний житель Приморского края , находясь в самолете, угрожал физической расправой пассажирам рейса, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью", — сообщила Волк. Она добавила, что мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.