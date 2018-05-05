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Во Владивостоке задержан авиадебошир, угрожавший пассажирам рейса из Сеула
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Во Владивостоке задержан авиадебошир, угрожавший пассажирам рейса из Сеула 

Дальний Восток 27 минут назад
Фото: Дальний Восток
Полиция задержала в аэропорту Кневичи авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что 45-летний житель Приморского края, находясь в самолете, угрожал физической расправой пассажирам рейса, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью", — сообщила Волк. Она добавила, что мужчина отказался от медицинского освидетельствования.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
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