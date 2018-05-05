В Уфе муж ударил жену по голове табуреткой

Медики городской больницы позвонили в полицию и рассказали, что к ним из Сипайлово привезли женщину, которую мог избить муж. Полицейским удалось по горячим следам установить обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. Им оказался сожитель уфимки, попавшей в больницу.

Как пояснили служители закона, мужчина был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Позже удалось выяснить все обстоятельства ЧП: сожитель вернулся в съемную квартиру, в которой жил вместе со своей спутницей. Когда уфимец зашел домой, то увидел, что его избранница мило беседует со своим знакомым. Тогда мужчина разозлился и в порыве ревности ударил женщину табуретом по голове.