Ещё
В Уфе муж ударил жену по голове табуреткой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе муж ударил жену по голове табуреткой 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Медики городской больницы позвонили в полицию и рассказали, что к ним из Сипайлово привезли женщину, которую мог избить муж. Полицейским удалось по горячим следам установить обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. Им оказался сожитель уфимки, попавшей в больницу.
Как пояснили служители закона, мужчина был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Позже удалось выяснить все обстоятельства ЧП: сожитель вернулся в съемную квартиру, в которой жил вместе со своей спутницей. Когда уфимец зашел домой, то увидел, что его избранница мило беседует со своим знакомым. Тогда мужчина разозлился и в порыве ревности ударил женщину табуретом по голове.
— По факту угрозы убийством полицейскими возбуждено уголовное. Подозреваемый находится под стражей, — пояснили в пресс-службе МВД по РБ.
ufa1.ru: последние новости
В Уфе свидетелей убийства Веры Фойкиной допросят по видеосвязи Житель Стерлитамака похитил у друга пылесос и чучело белки В Башкирии загорелась школа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира689
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»160
В Анталье погиб турист из России18
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира167
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина420
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:35
В Нижнем Новгороде обезвредили напавшего на полицейских
Криминал Происшествия
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика Конфликты
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение