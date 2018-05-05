Ещё
На Кубани завершили расследование дела о покушении на убийство топ-менеджера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани завершили расследование дела о покушении на убийство топ-менеджера 

RT на русском 1 час назад
В Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство топ-менеджера крупной компании Павла Волового, сообщает kp.ru.
Инцидент произошёл 7 ноября 2015 года в одном из ресторанов. В бизнесмена выстрелил Артур Арутюнян.
«Без видимого повода из хулиганских побуждений с целью причинения смерти краснодарцу он произвёл из имевшегося при себе травматического пистолета МР-80-13Т один прицельный выстрел с близкого расстояния в голову», — заявили в пресс-службе СК России.
Там отметили, что Арутюнян также начал конфликтовать с другими посетителями, угрожал им.
Теперь обвиняемый предстанет перед судом. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В 2017 году Newinform сообщал, что в Севастополе СК возбудил дело в отношении женщины по факту убийства ею своей матери.
RT на русском: последние новости
Суд во Вьетнаме приговорил россиянку к пожизненному заключению за ввоз кокаина Суд вынес приговор фигурантам дела о растрате при строительстве космодрома Восточный Суд вынес приговор пяти фигурантам дела «приморских партизан»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира678
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»154
В Анталье погиб турист из России18
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина420
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира166
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:35
В Нижнем Новгороде обезвредили напавшего на полицейских
Криминал Происшествия
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика Конфликты
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение