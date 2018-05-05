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В Ростове задержали мужчину, угнавшего машину с помощью отвертки
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В Ростове задержали мужчину, угнавшего машину с помощью отвертки 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Житель Кировского района донской столицы припарковал во дворе своего дома «Жигули», а спустя пару часов обнаружил, что машину украли. Хозяин авто пошел писать заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемого поймали в этот же день.
Выяснилось, что пьяный 32-летний мужчина возвращался домой, и вдруг ему захотелось прокатиться. Злоумышленник пробрался в чужой двор, отверткой открыл «Жигули» и с помощью этого же инструмента завел машину. Немного покатавшись, он бросил авто на дороге.
— Подозреваемый задержан сотрудниками ДПС. Он уже был судим за кражу. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — сказали в ведомстве.
Если суд признает вину злоумышленника, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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