В Ростове задержали мужчину, угнавшего машину с помощью отвертки

Житель Кировского района донской столицы припарковал во дворе своего дома «Жигули», а спустя пару часов обнаружил, что машину украли. Хозяин авто пошел писать заявление в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, подозреваемого поймали в этот же день.

Выяснилось, что пьяный 32-летний мужчина возвращался домой, и вдруг ему захотелось прокатиться. Злоумышленник пробрался в чужой двор, отверткой открыл «Жигули» и с помощью этого же инструмента завел машину. Немного покатавшись, он бросил авто на дороге.

— Подозреваемый задержан сотрудниками ДПС . Он уже был судим за кражу. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — сказали в ведомстве.

Если суд признает вину злоумышленника, ему грозит до пяти лет лишения свободы.