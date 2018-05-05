Труп пропавшего жителя Калача нашли в реке в нескольких метрах от его дома

городе Калач-на-Дону Волгоградской области вчера, 4 мая, местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Прибывшие на место полицейские установили его личность.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области труп мужчины был найден в рекеГусиха.

— В реке Гусиха в 20-ти метрах от берега в городе Калаче-на-Дону обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти, — сообщают в региональном главке. — Личность погибшего установлена. Им оказался пропавший ранее без вести 31-летний мужчина. Погибший найден напротив своего собственного дома, расположенного на улице Донской.

Труп мужчины направлен на направлен на судмедэкспертизу. Настоящая причина смерти будет установлена по ее результатам.