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Труп пропавшего жителя Калача нашли в реке в нескольких метрах от его дома
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Труп пропавшего жителя Калача нашли в реке в нескольких метрах от его дома 

v1.ru 52 минуты назад
Фото: v1.ru
В городе Калач-на-Дону Волгоградской области вчера, 4 мая, местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Прибывшие на место полицейские установили его личность.
По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области труп мужчины был найден в рекеГусиха.
— В реке Гусиха в 20-ти метрах от берега в городе Калаче-на-Дону обнаружен труп без внешних признаков насильственной смерти, — сообщают в региональном главке. — Личность погибшего установлена. Им оказался пропавший ранее без вести 31-летний мужчина. Погибший найден напротив своего собственного дома, расположенного на улице Донской.
Труп мужчины направлен на направлен на судмедэкспертизу. Настоящая причина смерти будет установлена по ее результатам.
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