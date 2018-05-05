Житель Пензы вышел из такси с чужим кошельком и водительскими правами

В областном центре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. За помощью к стражам порядка обратился водитель такси. В заявлении мужчина указал, что кто-то из его пассажиров украл с заднего сиденья автомобиля «Opel Astra» водительское удостоверение и кошелек, в котором лежала 21 тысяча рублей.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 20-летнего пензенца, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области

В настоящее время по факту кражи проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.