Ещё
Во Владивостоке задержан авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке задержан авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула 

ТАСС 29 минут назад
ТАСС, 5 мая. Сотрудники полиции задержали авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса, следовавшего из Сеула во Владивосток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию поступило сообщение о находящимся на борту рейса из Сеула нетрезвого мужчины. «Установлено, что 45-летний житель Приморского края, находясь в самолете, угрожал физической расправой пассажирам рейса, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью. От медицинского освидетельствования мужчина отказался», — сообщила Волк.
По прибытии рейса в аэропорт Кневичи полицейские задержали правонарушителя. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Отдел дознания проводит проверку информации о хулиганстве, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ТАСС: последние новости
Здоровье получившей во Вьетнаме срок за наркотики россиянки не вызывает опасений Обвиняемого в крупнейшей краже в истории Исландии поймали после побега из тюрьмы Суд вынес приговор фигурантам дела о растрате 250 млн рублей при строительстве Восточного
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авианосец «Шторм» изменит баланс в трех регионах мира147
Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира130
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина256
Богатые тоже плачут: олигархи просят о помощи568
РФ обвинили в использовании «нового лазерного оружия»76
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
01:34
Жилье в Абхазии: опасно, но очень дешево
Недвижимость Статьи
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
01:39
Россиян предупредили об аномальной жаре
Погода Общество
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
00:42
Грибаускайте не пригласили на инаугурацию Путина
Политика
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение