Во Владивостоке задержан авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса из Сеула 

ТАСС, 5 мая. Сотрудники полиции задержали авиадебошира, угрожавшего пассажирам рейса, следовавшего из Сеула во Владивосток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию поступило сообщение о находящимся на борту рейса из Сеула нетрезвого мужчины. «Установлено, что 45-летний житель Приморского края, находясь в самолете, угрожал физической расправой пассажирам рейса, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью. От медицинского освидетельствования мужчина отказался», — сообщила Волк.
По прибытии рейса в аэропорт Кневичи полицейские задержали правонарушителя. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Отдел дознания проводит проверку информации о хулиганстве, по результатам которой будет принято процессуальное решение.