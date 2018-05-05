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Срочно: В России трое силовиков получили ранения при нейтрализации неизвестного, открывшего огонь из автоматического оружия
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Срочно: В России трое силовиков получили ранения при нейтрализации неизвестного, открывшего огонь из автоматического оружия 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Москва, 5 мая /Синьхуа/ — Трое силовиков получили ранения при  нейтрализации неизвестного в Нижнем Новгороде, открывшего огонь из  автоматического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на  ФСБ РФ. —0—
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