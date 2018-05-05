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ФСБ: Нижегородец, напавший на силовиков при проверке документов, ликвидирован
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ФСБ: Нижегородец, напавший на силовиков при проверке документов, ликвидирован 

Мир24 7 минут назад
Фото: Мир24
В Нижнем Новгороде ликвидирован мужчина, который совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов при проверке документов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Инцидент произошел накануне.
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Расследовать убийства — их работа
После атаки злоумышленник скрылся в подъезде жилого дома по ул. Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир. «Адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован», — отмечает ведомство.
В результате происшествия трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Личность налетчика устанавливается.
Напомним, накануне в Ярославле сотрудники ФСБ задержали террористов, которые входили в ячейку запрещенной в России группировки «Исламское государство». В ходе обысков у них был изъят целый арсенал оружия. Бандиты планировали теракты в нескольких регионах страны.
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