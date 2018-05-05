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Полиция Уссурийска вернула женщине угнанный микрогрузовик
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Полиция Уссурийска вернула женщине угнанный микрогрузовик 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники полиции вернули жительнице Уссурийска похищенный микрогрузовик. Об этом сообщил отдел МВД России по городу Уссурийску.
Женщина обратилась в дежурную часть отдела с сообщением о пропаже микрогрузовика Nissan Atlas со склада на улице Штабского. В ходе поисков сотрудники ГАИ обратили внимание на Nissan Atlas, который передвигался без включенных фар.
Двух водителей грузового автомобиля задержали.
58-летний
мужчина и его  34-летний
сообщник признались в угоне. Против обвиняемых возбудили уголовное дело. Им грозит семь лет лишения свободы. Грузовик вернули владелице.
Следствие возбудило уголовное дело против двух воспитанников специнтерната. Подростков
15-ти  17-ти  лет подозревают в угоне автомобиля одного из сотрудников учреждения.
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