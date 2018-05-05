Полиция Уссурийска вернула женщине угнанный микрогрузовик

Сотрудники полиции вернули жительнице Уссурийска похищенный микрогрузовик. Об этом сообщил отдел МВД России по городу Уссурийску.

Женщина обратилась в дежурную часть отдела с сообщением о пропаже микрогрузовика Nissan Atlas со склада на улице Штабского. В ходе поисков сотрудники ГАИ обратили внимание на Nissan Atlas, который передвигался без включенных фар.

Двух водителей грузового автомобиля задержали.

58-летний

мужчина и его 34-летний

сообщник признались в угоне. Против обвиняемых возбудили уголовное дело. Им грозит семь лет лишения свободы. Грузовик вернули владелице.

Следствие возбудило уголовное дело против двух воспитанников специнтерната. Подростков

15-ти 17-ти лет подозревают в угоне автомобиля одного из сотрудников учреждения.