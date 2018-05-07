На улице Чернореченской в Самаре нашли труп мужчины

Жители Самары рассказали о происшествии на улице Чернореченской. Утром в понедельник, 7 мая, напротив магазина «Перекресток» прохожие обнаружили труп мужчины.

— Его сбили насмерть. В этом месте люди часто перебегают дорогу. Неподалеку стоял автомобиль «Рено-Дастер» с аварийными сигналами, — рассказал очевидец.

Один из автолюбителей сообщил, что рядом с мужчиной находились медики и машина скорой помощи. По словам водителя, человек был уже мертв. Также к месту прибыли правоохранители. Они накрыли труп тканью.

Сотрудники полиции отказались комментировать ситуацию. Информация о происшествии уточняется.