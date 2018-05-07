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На улице Чернореченской в Самаре нашли труп мужчины
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На улице Чернореченской в Самаре нашли труп мужчины 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары рассказали о происшествии на улице Чернореченской. Утром в понедельник, 7 мая, напротив магазина «Перекресток» прохожие обнаружили труп мужчины.
— Его сбили насмерть. В этом месте люди часто перебегают дорогу. Неподалеку стоял автомобиль «Рено-Дастер» с аварийными сигналами, — рассказал очевидец.
Один из автолюбителей сообщил, что рядом с мужчиной находились медики и машина скорой помощи. По словам водителя, человек был уже мертв. Также к месту прибыли правоохранители. Они накрыли труп тканью.
Сотрудники полиции отказались комментировать ситуацию. Информация о происшествии уточняется.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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