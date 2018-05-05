Обвиняемого в крупнейшей краже в истории Исландии поймали после побега из тюрьмы

ОСЛО, 5 мая. / ТАСС /. Исландца Синдри Тоур Стефанссона, получившего известность после побега из тюрьмы, задержали в Нидерландах и депортировали обратно в Исландию . В интервью New York Times подозреваемый в совершении крупнейшей кражи в истории страны признался, что рад, что ему больше не надо скрываться от полиции.

Стефанссон — один из 11 человек, проходящих по делу о краже компьютерного оборудования для добычи биткойнов. В начале года из дата-центров в Исландии похитили более 600 компьютеров, стоимость которых оценивается в $2 млн Отмечается, что их также использовали многие компании, специализирующиеся на добыче криптовалюты. По данным исландской прессы, организатором преступления является Стефанссон, так как из всех подозреваемых именно ему полиция уделила большее внимание в ходе расследования.

Побег из тюрьмы

В середине апреля находящийся под следствием Стефанссон совершил побег из тюрьмы. Отмечается, что в тюрьме разрешено пользоваться телефоном и интернетом, поэтому, находясь в ней, подозреваемый купил билеты на самолет. Исландец выбрался на улицу через окно, где поймал такси до аэропорта. Стефанссон улетел в Швецию на том же самолете, которым с официальным визитом в Стокгольм летела премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

Задержание

Из Швеции Стефанссон добрался до Дании , а затем в Германию . Путешествуя автостопом, мужчина попал в Амстердам , где успел пробыть всего три часа. Прохожие опознали исландца и сообщили в полицию. В голландской тюрьме Стефанссон провел две недели, после чего его депортировали в Исландию.