Сотрудники МВД России во Владивостоке задержали авиапассажира за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, следующего из Сеула , находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

По прибытии рейса в аэропорт Кневичи полицейские задержали правонарушителя.

Установлено, что 45-летний житель Приморского края , находясь в самолете, угрожал физической расправой пассажирам рейса, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.

В настоящее время отделом дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка информации о хулиганстве, по результатам которой будет принято процессуальное решение.