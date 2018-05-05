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Сотрудники МВД России во Владивостоке задержали авиапассажира за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна
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Сотрудники МВД России во Владивостоке задержали авиапассажира за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна, следующего из Сеула, находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения.
По прибытии рейса в аэропорт Кневичи полицейские задержали правонарушителя.
Установлено, что 45-летний житель Приморского края, находясь в самолете, угрожал физической расправой пассажирам рейса, нарушал общественный порядок и выражался нецензурной бранью. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
В отношении гражданина сотрудниками транспортной полиции составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время отделом дознания Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте проводится проверка информации о хулиганстве, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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