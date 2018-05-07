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В Чебоксарах мужчина взял в заложники семью с ребенком
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В Чебоксарах мужчина взял в заложники семью с ребенком 

РИА «ФедералПресс» 43 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
4 мая в одном из общежитий Чебоксар мужчина взял в заложники семью с ребенком. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Чувашии.
Сообщение о том, что проживающий в коммуналке мужчина забаррикадировался и угрожает соседям ножом, поступило полицейским коло 11.00 часов. Позже стало известно, что в заложниках оказалась семейная пара с маленьким ребенком.
Переговорами с дебоширом руководил министр внутренних дел республики Сергей Неяскин. Мужчина оказывал сопротивление и отказывался сдаваться, поэтому было решено применить в отношении него силу.
Сейчас он задержан, ведется доследственная проверка. Есть информация, что он состоит на психиатрическом учете.
Напомним, 28 апреля командир ОМОН МВД по Чувашской Республике Александр Велиуллов и его подчиненный командир первой оперативной роты майор Сергей Сергеев Калининскийм райсудом Чебоксар признаны виновными в незаконной эксплуатации своих подчиненных на частных дачах. Во время заседания суда спецназовцы заявили, что оговорили на следствии своих командиров, к которым ездили не работать, а отдыхать.
Фото: Евгений Поторочин
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