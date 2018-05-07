В Чебоксарах мужчина взял в заложники семью с ребенком

4 мая в одном из общежитий Чебоксар мужчина взял в заложники семью с ребенком. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Чувашии.

Сообщение о том, что проживающий в коммуналке мужчина забаррикадировался и угрожает соседям ножом, поступило полицейским коло 11.00 часов. Позже стало известно, что в заложниках оказалась семейная пара с маленьким ребенком.

Переговорами с дебоширом руководил министр внутренних дел республики Сергей Неяскин. Мужчина оказывал сопротивление и отказывался сдаваться, поэтому было решено применить в отношении него силу.

Сейчас он задержан, ведется доследственная проверка. Есть информация, что он состоит на психиатрическом учете.