Суд вынес приговор «черному риэлтору»

фото pixabay.comСуд вынес приговор «черному риэлтору»3 мая т.г. Нижегородским областным судом вынесен приговор 38-летнему жителю г. Н. Новгорода. Он признан виновным в похищение людей, вымогательство, мошенничество, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, убийство. Как сообщает Прокуратура Нижегородской области

Судом установлено, что нижегородец в период с 17.11.2012 по 29.05.2015 совершил 12 преступлений, в том числе 8 особо тяжких на территории г. Н. Новгорода.

Нижегородец возглавил одну из групп, входящую в преступное сообщество, созданное для лишения граждан жилья, участники которого для достижения преступного результата похищали людей, запугивали их, избивали, требовали передать право собственности на квартиры, обманывали.

Так, летом 2014 года у 56-летнего нижегородца соучастники незаконно отобрали право собственности на его квартиру. Родственники потерпевшего заявили о совершенном преступлении в полицию, а самого бывшего собственника поместили в наркологическую больницу для лечения от алкоголизма. Участники преступного сообщества нашли потерпевшего, и выбросили его из окна лечебного учреждения, от полученных травм он скончался.

Противоправные деяния совершались в отношении одиноко проживающих, социально незащищенных лиц. Всего ущерб от действий нижегородца для потерпевших составил около 8 миллионов рублей.

Дело рассмотрено в особом порядке, так как с 38— летним злоумышленником заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе следствия он изобличил других соучастников, рассказал об эпизодах преступной деятельности, ранее не известных правоохранительным органам . Уголовное дело в отношении остальных участников преступного сообщества в настоящее время рассматривается в областном суде

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил участнику преступного сообщества наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил