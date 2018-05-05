В Китае задержаны 94 подозреваемых за азартные игры онлайн

Чунцин , 5 мая / Синьхуа / — Полиция города центрального подчинения Чунцин /Юго-Западный Китай / задержала 94 человека, подозреваемых в причастности к делу об азартных играх онлайн. Об этом сообщили в местном управлении общественной безопасности в пятницу.

По сообщению полиции, фигурирующая в деле сумма составляет более чем 350 млн юаней /55 млн долл. США /. Более того, было закрыто 13 веб-сайтов азартных игр онлайн с числом зарегистрированных пользователей более чем 100 тыс. человек.

В феврале текущего года в поле зрения полиции попали двое подозреваемых по фамилии Фэн и Юй, которые совместно управляли одной компанией интернет-технологий. Расследование показало, что она предоставляла аренду серверов и техническую поддержку сайтам онлайн-гемблинга.

Вся группировка была полностью обезврежена 8 апреля с.г. Дело находится на стадии дальнейшего расследования.

С февраля этого года чунцинская полиция уже задержала 453 подозреваемых в онлайн-гемблинге. -0-