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В Китае задержаны 94 подозреваемых за азартные игры онлайн
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В Китае задержаны 94 подозреваемых за азартные игры онлайн 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чунцин, 5 мая /Синьхуа/ — Полиция города центрального подчинения Чунцин /Юго-Западный Китай/ задержала 94 человека, подозреваемых в причастности к делу об азартных играх онлайн. Об этом сообщили в местном управлении общественной безопасности в пятницу.
По сообщению полиции, фигурирующая в деле сумма составляет более чем 350 млн юаней /55 млн долл. США/. Более того, было закрыто 13 веб-сайтов азартных игр онлайн с числом зарегистрированных пользователей более чем 100 тыс. человек.
В феврале текущего года в поле зрения полиции попали двое подозреваемых по фамилии Фэн и Юй, которые совместно управляли одной компанией интернет-технологий. Расследование показало, что она предоставляла аренду серверов и техническую поддержку сайтам онлайн-гемблинга.
Вся группировка была полностью обезврежена 8 апреля с.г. Дело находится на стадии дальнейшего расследования.
С февраля этого года чунцинская полиция уже задержала 453 подозреваемых в онлайн-гемблинге. -0-
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