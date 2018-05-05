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Взрыв газа произошел в жилом доме Ярославля
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Взрыв газа произошел в жилом доме Ярославля 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: 76.ru
Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме на улице Урицкого в Ярославле. Как сообщило следственное управление СК России по региону, ожоги и травмы получил один человек.
Хозяин квартиры, 1980 года рождения, получил телесные повреждения. С ожогами мужчина доставлен в больницу. В квартире выбиты стекла
— СУ Следственного комитета РФ по Ярославской области.
Следственными органами СК РФ проводится доследственная проверка по факту произошедшего.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Выполняется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.
Уголовное дело возбудил СК после наезда танка Т‐60 на трех человек, среди которых — двое детей. На технике катались все желающие в парке Санкт‐Петербурга.
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