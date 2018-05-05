Взрыв газа произошел в жилом доме Ярославля

Хозяин квартиры, 1980 года рождения, получил телесные повреждения. С ожогами мужчина доставлен в больницу. В квартире выбиты стекла

— СУ Следственного комитета РФ по Ярославской области

Следственными органами СК РФ проводится доследственная проверка по факту произошедшего.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Выполняется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

Уголовное дело возбудил СК после наезда танка Т‐60 на трех человек, среди которых — двое детей. На технике катались все желающие в парке Санкт‐Петербурга.