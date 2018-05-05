На территории Кировского района Самары обнаружено тело мужчины, находившегося в розыске

С заявлением о том, ее 39-летний безработный сын ушел из дома и больше суток не выходит на связь, к правоохранителям обратилась мать пропавшего мужчины. Для сбора информации о разыскиваемом были опрошены его родственники и знакомые. По итогам общения полицейские обратили внимание на информацию, что мужчина, якобы, намеревался зайти к своему знакомому, проживающему в частном доме на ул. Орловской. Сотрудники уголовного розыска проверили данную информацию. В ходе общения с жильцом интересуемого дома выяснить возможное местонахождение исчезнувшего мужчины не удалось. Однако по результатам разговора у полицейских появились подозрения о том, что знакомый разыскиваемого что-то скрывает. При проверке предположения подтвердились. Из собранных материалов следовало: 39-летний самарец действительно приходил к своему приятелю. Во время общения у мужчин возникла словесная перепалка, причиной которой стали денежные средства. По предварительным данным полицейских, в ходе ссоры 51-летний жилец частного дома нанес своему оппоненту удары ножом. После случившегося тело погибшего было спрятано в погребе хозяйственной постройки. При проверке последнее обстоятельство подтвердилось.