В Орле два местных жителя жестоко избили 17-летнего белгородца

В ночью на 2 мая в дежурную часть полиции Железнодорожного района областного центра поступило сообщение из больницы о том, что в медучреждение скорая помощь доставила 17-летнего парня с травмой головы.

Опросив очевидцев и медперсонал, полицейские выяснили, что пострадавший молодой человек был доставлен медиками скорой от остановки общественного транспорта «ул. Паровозная».

Знакомый потерпевшего рассказали, что он приехал в Орёл из Белгорода на праздники к друзьям. Парень вышел на некоторое время, а позже они обнаружили его избитым. Рядом с ним находились двое незнакомцев. Друзья увели пострадавшего, но позже ему стало плохо.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение подозреваемых в избиении. Ими оказались два жителя Орла, один из которых ранее уже попадал в поле зрения полицейских. Оперативники выяснили, что к избиению потерпевшего причастен один из подозреваемых. Во время ссоры с потерпевшим он несколько раз ударил его по голове.

Следователями СУ СК по Орловской области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.