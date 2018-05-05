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«Самого разыскиваемого» британцами наркоторговца нашли в Барселоне
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«Самого разыскиваемого» британцами наркоторговца нашли в Барселоне 

360tv.ru 37 минут назад
Полиция Барселоны задержала 41‐летнего Джейми Акура, которого называют «самым разыскиваемым» человеком в Британии. Об этом сообщила «Газета.ru».
В частности, Айкура подозревают в организации крупных поставок наркотиков. Расследование о поставках началось в 2016 году. Его арестовали в рамках операции сотрудников испанского Национального агентства по делам преступности, национальной полиции Испании и барселонских правоохранительных органов.
Айкур родился в Лондоне, однако в последний раз его видели там в феврале 1996 года. В 1993 году его также обвинили в причастности к убийству 18-летнего Стивена Лоуренса на юге Лондона. Свою вину в убийстве Айкур не признал.
Арестованный предстанет перед судом в Мадриде. Сейчас решается вопрос об экстрадиции в Великобританию.
В США сотрудники полиции задержали 72‐летнего Джозефа Джеймса де Анджело по подозрению в серийных убийствах и насилии. Согласно данным американской прокуратуры, серийный убийца и насильник держал в страхе многих жителей штата на протяжении десятков лет.
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