«Самого разыскиваемого» британцами наркоторговца нашли в Барселоне

Полиция Барселоны задержала 41‐летнего Джейми Акура, которого называют «самым разыскиваемым» человеком в Британии. Об этом сообщила «Газета.ru».

В частности, Айкура подозревают в организации крупных поставок наркотиков. Расследование о поставках началось в 2016 году. Его арестовали в рамках операции сотрудников испанского Национального агентства по делам преступности, национальной полиции Испании и барселонских правоохранительных органов.

Айкур родился в Лондоне, однако в последний раз его видели там в феврале 1996 года. В 1993 году его также обвинили в причастности к убийству 18-летнего Стивена Лоуренса на юге Лондона. Свою вину в убийстве Айкур не признал.

Арестованный предстанет перед судом в Мадриде . Сейчас решается вопрос об экстрадиции в Великобританию