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В Тверской области сотрудники полиции пресекли факт незаконного оборота наркотических средств
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В Тверской области сотрудники полиции пресекли факт незаконного оборота наркотических средств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 50 минут назад
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району получили оперативную информацию о том, что 32-местный житель может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. В результате проверки данный факт подтвердился.
Автомобиль марки «ВАЗ» под управлением подозреваемого оперативники задержали во дворе одного из домов по улице Транспортная в поселке Новозавидовский. В ходе досмотра водителя и транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета.
Исследование экспертно-криминалистического центра УМВД подтвердило, что изъятое является наркотическим средством амфетамин общей массой более 1,39 грамма, что относится к крупному размеру. Как пояснил задержанный, наркотические средства он хранил для личного употребления. Сейчас эта версия тщательно проверяется правоохранителями.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Ведется следствие. Полицейскими проводится ряд необходимых оперативных мероприятий, устанавливается, где и при каких обстоятельствах приобретен наркотик и для каких целей он предназначался.
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