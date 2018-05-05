В Тверской области сотрудники полиции пресекли факт незаконного оборота наркотических средств

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району получили оперативную информацию о том, что 32-местный житель может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. В результате проверки данный факт подтвердился.

Автомобиль марки «ВАЗ» под управлением подозреваемого оперативники задержали во дворе одного из домов по улице Транспортная в поселке Новозавидовский . В ходе досмотра водителя и транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета.

Исследование экспертно-криминалистического центра УМВД подтвердило, что изъятое является наркотическим средством амфетамин общей массой более 1,39 грамма, что относится к крупному размеру. Как пояснил задержанный, наркотические средства он хранил для личного употребления. Сейчас эта версия тщательно проверяется правоохранителями.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере». Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ведется следствие. Полицейскими проводится ряд необходимых оперативных мероприятий, устанавливается, где и при каких обстоятельствах приобретен наркотик и для каких целей он предназначался.