Ещё
В Новосибирске с поличным задержаны подозреваемые в квартирных кражах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новосибирске с поличным задержаны подозреваемые в квартирных кражах 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения спецоперации сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении квартирных краж. Двое жителей Ленинского района в возрасте 30 и 38 лет, используя отмычки, проникли в две квартиры, расположенные на одной лестничной площадке в доме по улице Народной, где похитили технику и денежные средства. При выходе из жилого дома злоумышленники были задержаны и доставлены в полицию.
В ходе личного досмотра подозреваемых и при обысках по местам их проживания полицейские изъяли похищенное имущество (денежные средства, банковские карты, ноутбук, жесткий диск и флеш-карту), а также отмычки.
По фактам краж из квартир на улице Народной возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Ранее один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности — за совершение разбоя.
Проводится расследование, сотрудники уголовного розыска проверяют имеющуюся информацию о причастности задержанных к серии аналогичных преступлений, совершенных на территории практически всех районов Новосибирска, а также в городах Бердск и Обь.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Кемеровской области вынесен приговор создательнице фиктивных интернет-магазинов, обманувшей жителей семи регионов России В Омске оперативниками установлена причастность двух местных жителей к разбойному нападению и вовлечению женщин в занятие проституцией Житель Прикамья предстанет перед судом за незаконную валку леса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об аномальной жаре71
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива599
Главу МИД ФРГ одёрнули за риторику в отношении РФ66
Израиль сообщил об инциденте с самолетом РФ296
Американцы нанесли новые авиаудары по Сирии372
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:36
Маккейн не исключил скорой смерти
В мире Происшествия
05:23
Дипломаты РФ превратили кадр из фильма в обращение к Мэй
Политика
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение