В Новосибирске с поличным задержаны подозреваемые в квартирных кражах

В ходе проведения спецоперации сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении квартирных краж. Двое жителей Ленинского района в возрасте 30 и 38 лет, используя отмычки, проникли в две квартиры, расположенные на одной лестничной площадке в доме по улице Народной, где похитили технику и денежные средства. При выходе из жилого дома злоумышленники были задержаны и доставлены в полицию.

В ходе личного досмотра подозреваемых и при обысках по местам их проживания полицейские изъяли похищенное имущество (денежные средства, банковские карты, ноутбук, жесткий диск и флеш-карту), а также отмычки.

По фактам краж из квартир на улице Народной возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Ранее один из фигурантов уже привлекался к уголовной ответственности — за совершение разбоя.