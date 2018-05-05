В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в браконьерстве

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» в Пугачевском и Калининском районах Саратовской области сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов.

Недалеко от села Каменка Пугачевского района на реке Большой Иргиз мужчина ловил рыбу с надувной лодки в местах нереста с использованием запрещенных орудий лова. У задержанного изъято 147 красноперок, 6 карасей, один окунь и рыболовная сеть. Кроме этого, сотрудники полиции задержали еще двоих жителей Пугачевского района, которые занимались ловлей рыбы с использованием запрещенных орудий лова — рыболовных сетей.

Также на одном из озер Калининского района стражи порядка задержали саратовца, который рыбачил с нарушениями правил. У него изъята рыболовная сеть, садок, резиновая лодка, а также незаконно добытый улов.

По каждому выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.