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В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в браконьерстве
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В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в браконьерстве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» в Пугачевском и Калининском районах Саратовской области сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Недалеко от села Каменка Пугачевского района на реке Большой Иргиз мужчина ловил рыбу с надувной лодки в местах нереста с использованием запрещенных орудий лова. У задержанного изъято 147 красноперок, 6 карасей, один окунь и рыболовная сеть. Кроме этого, сотрудники полиции задержали еще двоих жителей Пугачевского района, которые занимались ловлей рыбы с использованием запрещенных орудий лова — рыболовных сетей.
Также на одном из озер Калининского района стражи порядка задержали саратовца, который рыбачил с нарушениями правил. У него изъята рыболовная сеть, садок, резиновая лодка, а также незаконно добытый улов.
По каждому выявленному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.
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