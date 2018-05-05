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Хотел предотвратить развод: на Дону осудили мужчину, набросившегося на жену с ножом
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Хотел предотвратить развод: на Дону осудили мужчину, набросившегося на жену с ножом 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию осужденного за попытку убийства супруги. Жительница Таганрога сказала мужу, что хочет подать на развод, после этих слов мужчина набросился на нее с ножом. Злоумышленник нанес жертве множественные удары по всему телу. От верной гибели женщину спас сын, который вовремя вызвал скорую помощь.
Осенью прошлого года Таганрогский городской суд приговорил злоумышленника к семи годам лишения свободы. Но мужчина счел приговор слишком суровым. Он заявил, что не хотел убивать супругу, а за нож схватился в состоянии аффекта, вызванного разговорами о разводе.
— Не согласившись с судебным решением, осужденный обжаловал его в вышестоящей инстанции. Но приговор оставили без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного — без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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