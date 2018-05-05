В Безенчуке полицейские задержали школьницу, подозреваемую в совершении кражи у родственницы

За помощью в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району обратилась 37-летняя женщина, которая заявила о хищении принадлежащего ей имущества. Общая сумма причиненного ущерба составила 9 тыс. рублей.

С целью обнаружения и сбора первичной информации по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В результате опроса заявительницы и осмотра места происшествия полицейские установили, что в гости к потерпевшей пришла племянница. Зайдя в квартиру, гостья прошла в одну из комнат, чтобы переодеться. Через некоторое время девушка отправилась домой. После ухода родственницы хозяйка квартиры обнаружила пропажу своего имущества из сумки, о чем сообщила в полицию. Заявительница рассказала стражам правопорядка, что в сумке находились денежные средства в сумме 3,7 тыс. руб., золотая цепочка и флеш-карта.

Полицейские задержали предполагаемую злоумышленницу. Ею оказалась 17-летняя девушка, проживающая в пос. Безенчук , учащаяся одной из школ. Подозреваемая созналась в содеянном и призналась, что по дороге домой она взяла из кошелька деньги и выбросила его, не заметив в нем золотой цепочки. Денежные средства подозреваемая потратила на собственные нужды.

По данным сотрудников органов внутренних дел, в текущем году девушка уже дважды совершала аналогичные противоправные деяния. Полицейскими изъята флешка и возвращена законной владелице. В настоящее время подозреваемая имеет намерение возместить тете причиненный ущерб.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.