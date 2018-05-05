На омских вандалов, осквернивших воинский мемориал, заведено уголовное дело

Сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к осквернению стелы «Участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла 1941-1945гг.» в поселке Береговой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия полицейскими проведены необходимые проверочные мероприятия, опрошены работники КДЦ «Береговой». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Фигуранты обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались.