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На омских вандалов, осквернивших воинский мемориал, заведено уголовное дело
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На омских вандалов, осквернивших воинский мемориал, заведено уголовное дело 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сотрудниками полиции были установлены лица, причастные к осквернению стелы «Участникам Великой отечественной войны и труженикам тыла 1941-1945гг.» в поселке Береговой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На месте происшествия полицейскими проведены необходимые проверочные мероприятия, опрошены работники КДЦ «Береговой». В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет. Фигуранты обучаются в средних учебных заведениях, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекались.
По данному факту в отделе полиции № 8 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм».
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