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В Барселоне арестовали «самого разыскиваемого» человека в Британии
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В Барселоне арестовали «самого разыскиваемого» человека в Британии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полиция Барселоны задержала 41-летнего Джейми Акура, которого называют «самым разыскиваемым» человеком в Британии. Об этом сообщает «Би-би-си».
Операцию подготовили сотрудники Национального криминального агентства Великобритании, полиция Лондона и Национальная полиция Испании. Вооруженные правоохранители задержали мужчину около тренажерного зала в Барселоне в пятницу, 4 мая, после чего поместили его под арест.
Акур подозревается в организации крупномасштабных поставок наркотиков. Расследование в отношении мужчины началось в 2016 году.
В настоящий момент Акур ожидает заседания суда в Мадриде, которое пройдет на следующей неделе. На нем будет решаться вопрос о его экстрадиции.
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