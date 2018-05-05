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Южноуралец лишился более 200 000 рублей поверив «целительнице»
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Южноуралец лишился более 200 000 рублей поверив «целительнице» 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Несмотря на многочисленные предупреждения граждан сотрудниками полиции, продолжают выявляться новые факты мошеннических действий. Так, в Южноуральске жертвой мошенников стал 76-летний местный житель. Мужчина увидел на одном из телевизионных каналов объявление о «целительнице», которая якобы помогает избавиться от болезней. Южноуралец решил воспользоваться услугами и позвонил по указанному номеру телефона. В ходе телефонного разговора девушка, представившаяся помощником «целительницы», рассказала, что для проведения сеанса необходимо внести деньги на указанный ею счет.
«Мужчина согласился и перевел более 200 000 рублей за несколько «лечебных» сеансов с приобретением амулетов. После проведения последнего сеанса пенсионеру предложили оплатить зеркало, разбившееся из-за его «черной энергии». Он отказался и после этого телефон «лже-целительницы» перестал отвечать. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Похожий случай произошел в Снежинске, когда семейная пара лишилась 4 миллионов рублей, поверив рекламе аферистов, обещавших исцеление», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Следственным отделом МО МВД России «Южноуральский» возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.
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