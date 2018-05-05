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Тайскому боксеру дали два года условно
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Тайскому боксеру дали два года условно 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса img.tsn.ua  Во Владимире вынесен приговор 18-летнему местному жителю, который признан виновным в совершении разбоя.
Судом установлено, что вечером 25 мая прошлого года молодой человек с друзьями употреблял алкоголь. На улице он увидел мужчину, нанес ни с того ни с сего ему несколько ударов в область головы.
Схватив сумку потерпевшего с деньгами и мобильным телефоном, нападавший с места преступления скрылся.
Молодого разбойника удалось задержать «по горячим следам». На допросе он пояснил, что занимается тайским боксом и знает куда бить.
Приговором Ленинского районного суда осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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